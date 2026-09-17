СК показал, как обвиняемый выносил останки конкурсантки "Миссис Россия - Вселенная"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ показал видео с камер уличного наблюдения, на которое обвиняемый в убийстве участницы конкурса "Миссис Россия - Вселенная" попал, вынося из квартиры останки своей жертвы.
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