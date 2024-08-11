Более 10 тысяч новобранцев ЮВО приведены к Военной присяге

Новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.
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