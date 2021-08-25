В Московской области полицейские задержали злоумышленников, разгромивших остановку

В ночное время в дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России по г.о. Солнечногорск поступили сообщения от местных жителей о том, что компания молодых людей громко слушает музыку и разбивает стекла на автобусной остановке в поселке Голубое.
В ночное время в дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России по г.о. Солнечногорск поступили сообщения от местных жителей о том, что компания молодых людей громко слушает музыку и разбивает стекла на автобусной остановке в поселке Голубое.
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