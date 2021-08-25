Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию ...Владимир Путин пр...
  • Konstantin Петров
    Т.е что бы пенсионерам получить в конце года эту стипендию надо всем голосовать за ЕР?Владимир Путин пр...
  • Иван Иванов
    Что то автор напутал сходу.. Везде информация про "единовременную выплату всем пенсионерам в том числе работающим, а ...Владимир Путин пр...

В Московской области полицейские задержали злоумышленников, разгромивших остановку

В Московской области полицейские задержали злоумышленников, разгромивших остановку

В ночное время в дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России по г.о. Солнечногорск поступили сообщения от местных жителей о том, что компания молодых людей громко слушает музыку и разбивает стекла на автобусной остановке в поселке Голубое.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх