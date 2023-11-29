«Пойдут до конца» – на выборах в США всплывёт вся педофильская сущность американской политики

Скандалы с педофилией в американской политической системе – нормальная предвыборная практика. И то, что теперь в них еще и замешана Украина говорит о намерении республиканцев одним махом решить две проблемы – победить демократов и понизить статус украинской власти с борцов за демократию до торговцев детьми.