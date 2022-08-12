«Уехала интеллигенция, поющая ртом»: Соловьев гневно ответил на выпад Лободы

Телеведущий Владимир Соловьев жестко отреагировал на слова певицы Светланы Лободы, в недавнем интервью заявившей, что из России уехала вся интеллигенция, а остались люди с «иначе устроенным организмом», для которых «телевизор перебил холодильник».