Актриса Джина Роулендс из «Дневника памяти» умерла на 95-м году жизни

Американская актриса Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщил портал TMZ.Джина Роулендс / Источник: TMZАктриса скончалась 14 августа в своём доме в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния), где жила с мужем и дочерью.