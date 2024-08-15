Актриса Джина Роулендс из «Дневника памяти» умерла на 95-м году жизни

Американская актриса Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщил портал TMZ.Джина Роулендс / Источник: TMZАктриса скончалась 14 августа в своём доме в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния), где жила с мужем и дочерью.
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