Актер Румянцев раскрыл правду об отношениях с Равшаной Курковой

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Звезда фильма "Федя. Народный футболист" Станислав Румянцев, которого в СМИ называли экс-супругом актрисы Равшаны Курковой, рассказал "Известиям", что они не были официально женаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии