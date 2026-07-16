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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» готов отпустить звездного форварда. Комментарий Тимощука

«Зенит» готов отпустить звездного форварда. Комментарий Тимощука

Анатолий Тимощук, ассистент главного тренера футбольного клуба «Зенит», в интервью для «Советского спорта» прокомментировал вероятность перехода нападающего Луиса Энрике в один из европейских клубов после его участия в чемпионате мира в составе сборной Бразилии.

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