«Зенит» готов отпустить звездного форварда. Комментарий Тимощука

Анатолий Тимощук, ассистент главного тренера футбольного клуба «Зенит», в интервью для «Советского спорта» прокомментировал вероятность перехода нападающего Луиса Энрике в один из европейских клубов после его участия в чемпионате мира в составе сборной Бразилии.