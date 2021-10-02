Верное средство избавиться от запаха чеснока изо рта, чтобы не краснеть перед окружающими

Среди нас есть много тех, кто неравнодушен к острой пище. Что может быть лучше, чем сытное блюдо, обильно приправленное чесноком? Проблема лишь в том, что после такого пира во рту остается стойкий и не очень-то приятный для окружающих запах.
Среди нас есть много тех, кто неравнодушен к острой пище. Что может быть лучше, чем сытное блюдо, обильно приправленное чесноком? Проблема лишь в том, что после такого пира во рту остается стойкий и не очень-то приятный для окружающих запах.
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