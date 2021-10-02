Пропорции счастья

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Верное средство избавиться от запаха чеснока изо рта, чтобы не краснеть перед окружающими

Верное средство избавиться от запаха чеснока изо рта, чтобы не краснеть перед окружающими

Среди нас есть много тех, кто неравнодушен к острой пище. Что может быть лучше, чем сытное блюдо, обильно приправленное чесноком? Проблема лишь в том, что после такого пира во рту остается стойкий и не очень-то приятный для окружающих запах.

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