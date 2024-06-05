В Калуге открыли памятную доску в честь погибшего в СВО десантника

На здании калужской спортшколы «Энергия» торжественно открыли мемориальную доску в честь Егора Дулиды, десантника, погибшего 12 июня 2023 года в ходе СВОНа здании калужской спортшколы "Энергия" торжественно открыли мемориальную доску в честь Егора Дулиды, десантника, погибшего 12 июня 2023 года в ходе СВО.