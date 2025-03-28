NVIDIA требует от производителей ноутбуков четко указывать графическую мощнос...

NVIDIA требует от производителей ноутбуков четко указывать графическую мощность GeForce RTX 50По сообщению ComputerBase, NVIDIA теперь требует от производителей ноутбуков четко предоставлять полную информацию о графической мощности для своих будущих графических процессоров GeForce RTX 50 Series “Blackwell”.