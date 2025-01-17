Красносельский: Молдавия перекрыла газ в ПМР из-за политических соображений

Молдавия не пропускают российский газ в Приднестровье из антигуманных политических соображений. Об этом 17 января заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
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