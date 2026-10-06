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Воронежские новости

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Отопление включили для жителей Нововоронежа

Отопление включили для жителей Нововоронежа

С понедельника, 12 октября, в Нововоронеже включат отопление в жилых домах, организациях, на предприятиях, а также в учреждениях культуры, спорта и социальной защиты.

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