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Царьград

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Орбан поздравил Трампа с возвращением в Белый дом и призвал Венгрию «занять Брюссель»

Орбан поздравил Трампа с возвращением в Белый дом и призвал Венгрию «занять Брюссель»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил американского лидера Дональда Трампа с инаугурацией и заявил, что наступила очередь страны «занять Брюссель».

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