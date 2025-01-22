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Режим повышенной готовности объявили в Кузбассе из-за резкого ухудшения погоды

Режим повышенной готовности объявили в Кузбассе из-за резкого ухудшения погоды

В Кузбассе объявили режим повышенной готовности из-за снежного шторма и ветра, которые надвигаются на регион.

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