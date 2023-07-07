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Нутрициолог Писарева предложила маркировать продукты с пальмовым маслом

Нутрициолог Писарева предложила маркировать продукты с пальмовым маслом

Руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева обратилась к спикеру Государственной думы РФ Вячеславу Володину с предложением ввести обязательную маркировку продуктов, содержащих пальмовое масло, по тому же принципу, как и пачек сигарет.

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