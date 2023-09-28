Тренер сборной России U-16 прокомментировал решение УЕФА допустить команду к международным стартам

Андрей Аксенов высказался о решении УЕФА относительно юниорских сборных России. Старший тренер юношеской сборной России возрастной категории до 16 лет Андрей Аксенов высказался о решении УЕФА допустить юниорские команды страны к международным стартам.
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