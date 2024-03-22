🔴 Сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворону на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы Как заявляют спецслужбы Украины, его обвиняют в госизмене и «пособничестве РФ».
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🔴 Сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворону на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы Как заявляют спецслужбы Украины, его обвиняют в госизмене и «пособничестве РФ».