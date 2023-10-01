В НАТО заявили, что не хотят менять места размещения ядерного оружия в Европе

Североатлантический альянс не обсуждает изменение местоположения баз с ядерным оружием в Европе. Об этом сообщила глава отдела политики НАТО в области ядерного оружия Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta-Sanomat.
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