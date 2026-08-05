SuperJob разъяснила, когда сон в обеденный перерыв допустим

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин объяснил, что сон в обеденный перерыв не считается нарушением дисциплины, если он происходит в установленное время отдыха, а спящий в рабочее время может понести ответственность.
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