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Царьград

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SuperJob разъяснила, когда сон в обеденный перерыв допустим

SuperJob разъяснила, когда сон в обеденный перерыв допустим

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин объяснил, что сон в обеденный перерыв не считается нарушением дисциплины, если он происходит в установленное время отдыха, а спящий в рабочее время может понести ответственность.

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