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После поцелуев с Олегом Майами Ольгу Бузову сняли за выбором свадебного платья — видео

После поцелуев с Олегом Майами Ольгу Бузову сняли за выбором свадебного платья — видео

Похоже, Ольга Бузова неспроста хвасталась кольцом на безымянном пальце с крупным бриллиантом. В распоряжении «СтарХита» оказались кадры, сделанные в одном из московских бутиков: артистка выбирает свадебное платье.

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