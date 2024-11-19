Похоже, Ольга Бузова неспроста хвасталась кольцом на безымянном пальце с крупным бриллиантом. В распоряжении «СтарХита» оказались кадры, сделанные в одном из московских бутиков: артистка выбирает свадебное платье.
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