“President Donald Trump said he cut a diesel export deal with Russia and delayed imposing further sanctions because he doesn’t want to drive Vladimir Putin away from peace talks with Ukraine,” Bloomberg reports.
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