Корягин о легионерах в КХЛ: «У иностранца немного другое положение, нежели у русского игрока. К ним другое отношение, больше кредит доверия»

– Что особенного в североамериканских защитниках, которые приезжают в КХЛ и так выделяются в большинстве? Если называть вещи своими именами, то Джесси Грэм – практически никому не известный игрок, который не смог пробиться в НХЛ и вот так заметно выделяется в России.