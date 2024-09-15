ВСУ в Курской области пытаются копировать российскую тактику, доказавшую свою эффективность

Российское контрнаступление в Курской области, в ходе которого ВС РФ освободили от националистов уже более десятка населенных пунктов, заставляет военное командование киевского режима предпринимать попытки растянуть линию фронта.
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