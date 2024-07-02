У Невзоровых* изъяли имущество на десятки миллионов рублей

Свыше 35 миллионов рублей составляет стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая была изъята у Александра Невзорова** (признан иноагентом в России) и его супруги Лидии, признанных экстремистской организацией.
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