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В Германии покажут документальный фильм о Донбассе

В Германии покажут документальный фильм о Донбассе

В Германии пройдет закрытый показ документального фильма о событиях на Донбассе «Вопреки». Об этом рассказала экс-депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости.

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