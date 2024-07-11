На фоне драматических событий в украинской столице, связанного с ними заседания Совбеза ООН и открытия в Вашингтоне юбилейного саммита НАТО куда-то «в тень» незаслуженно ушла новость о подписании премьер-министром Польши Дональдом Туском и нелегитимным киевским «фюрером» интереснейшего документа – соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.