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Багреева: зеленые облигации Москвы вошли в число лучших практик ООН-Хабитат

Багреева: зеленые облигации Москвы вошли в число лучших практик ООН-Хабитат

Столичные зеленые облигации вошли в сборник 25 наиболее успешных практик городов мира, направленных на борьбу с изменением климата, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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