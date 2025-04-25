Сергей Кочеров: «Юбилей великого события заслуживает достойного чествования»

«Победа в Великой Отечественной войне — одно из тех событий, которое побуждает россиян восхищаться своими предками, а историков признать выдающуюся роль нашей страны, одержавшей вместе со своими союзниками победу над нацизмом и фашизмом», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, размышляя о том, что необходимо сделать для защиты исторической правды и сохранения духовного единства нашего народа.