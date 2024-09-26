В США требуют уволить посла Украины после визита Зеленского на оборонный завод

Людмила

Когда Россия говорила, махали на неё рукой Мол помолчи, ты кто такая? Потом поговорим с тобой. А Русь пока копила силы, сносила хамство, и плевки - Она - страна бензоколонка, трепались злые языки Но вот поднялся из берлоги, дух леса, и Руси святой Медведь с орлиною короной, великий, сильный, мудрый, злой Поднялся, взглядом всё окинул, и защищать пошёл Страну От тех, кто для Руси Великой, готовил подлость, и войну. Завыла "пятая колонна", рванул на запад капитал Народ же русский оживился, он - от бессилия устал Стоят теперь на поле брани, татарин, русский, и башкир, И защищают своей кровью, наш общий, крепкий, "русский мир". Когда порой бывает тяжко, лезгин, якут, или чечен Кричат врагам, мол, я-то - русский, а русский - не сдаётся в плен. Не жди России преклоненной, свобода, честь нам дорога С мечом к нам шли, и здесь ложились, и так века, века, века Над нами только Божья воля, никто нам в мире не указ Хоть запад бесится, и злится, но нет советчиков для нас Русь разогнулась, отряхнулась, и мир увидел: хороша! Всегда ценилось среди русских, правдивость, верность, и душа. Мерила запада другие: коварство, деньги, и расчёт - Эй, господа, наступит время, за всё предъявим сразу счёт В Париже были, и в Берлине, Варшаву брали, даже - Рим Не стоит с русскими тягаться, а то придём, поговорим... Поговорим за жизнь, за правду, вам не поможет и ООН А если очень уж приспичит, придём и в город Фашингтон… Сергей Соколов-Головкин