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Легойда: Зеленский презирает миллионы украинских верующих

Легойда: Зеленский презирает миллионы украинских верующих

Президент Украины Владимир Зеленский презирает миллионы верующих страны, когда отказывает даже в праве на существование канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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