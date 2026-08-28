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Газета.ру

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Science: жители Европы тысячелетиями не ели насекомых из-за генетики

Science: жители Европы тысячелетиями не ели насекомых из-за генетики

Генетики из Института эволюционной биологии в Барселоне проанализировали древний зубной камень 745 людей и 18 неандертальцев, доказав, что предки европейцев практически не употребляли насекомых в пищу.

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