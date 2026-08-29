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Миколог Филиппова: «грибные волны» могут охватывать разные регионы

Миколог Филиппова: «грибные волны» могут охватывать разные регионы

Кандидат биологических наук, миколог Ирина Филиппова рассказала, что слабый урожай белых грибов и обилие лисичек в разных регионах России зависят не только от погоды, но и от состояния и конкуренции грибниц.

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