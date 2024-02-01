S&P: экономика Британии больше всего пострадала из-за кризиса в Красном море

Global Look Press/Wolfram Steinberg/dpa В Великобритании каждый восьмой производитель товаров пострадал из-за перебоев в судоходстве в Красном море, чуть меньше компаний почувствовали эффект в Германии, Франции и Греции, говорится в материалах агентства S&P Global.
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