S&P: экономика Британии больше всего пострадала из-за кризиса в Красном море

Global Look Press/Wolfram Steinberg/dpa В Великобритании каждый восьмой производитель товаров пострадал из-за перебоев в судоходстве в Красном море, чуть меньше компаний почувствовали эффект в Германии, Франции и Греции, говорится в материалах агентства S&P Global.