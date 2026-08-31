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Путин заявил о готовности навсегда ввести безвизовый режим с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил о готовности сделать безвизовый режим с Китаем постоянным. По его словам, такой формат может быть закреплен на долгосрочной основе при условии, что китайская сторона увидит в этом пользу.

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