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Вести Севастополь

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В Севастополе укладку брусчатки на улицах Шмидта и Демидова завершат к концу года

В Севастополе укладку брусчатки на улицах Шмидта и Демидова завершат к концу года

На улицах Шмидта и Демидова временно ограничено движение транспорта. На дороги вернут брусчатку, которую демонтировали перед началом капитального ремонта подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.

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