В Севастополе укладку брусчатки на улицах Шмидта и Демидова завершат к концу года

На улицах Шмидта и Демидова временно ограничено движение транспорта. На дороги вернут брусчатку, которую демонтировали перед началом капитального ремонта подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым