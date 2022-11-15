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В Брянской области пытались подорвать резервуары с нефтью

В Брянской области пытались подорвать резервуары с нефтью

В Брянской области, предположительно, с помощью беспилотника пытались подорвать резервуары с нефтью. Диверсия была предпринята в районе нефтеналивного терминала «Жеча», который расположен в 50 км от украинской границы, сообщает телеграм-канал Shot.

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