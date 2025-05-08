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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денисов может пропустить матч «Динамо» – «Спартак». Защитник красно-белых тренируется по индивидуальной программе

Денисов может пропустить матч «Динамо» – «Спартак». Защитник красно-белых тренируется по индивидуальной программе

Денисов в матче Фонбет Кубка России «Спартак» – «Динамо» (2:1) забил автогол. Затем он пропустил игру против «Факела» (0:0) в Премьер-лиге из-за мышечной травмы.

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