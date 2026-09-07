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Калужские новости

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Число заболевших ОРВИ жителей Калужской области растет

Число заболевших ОРВИ жителей Калужской области растет

Заболеваемость ОРВИ в регионе выросла на 26%. Госпитализированы 23 человекаЗа неделю с 31 августа по 6 сентября в регионе ОРВИ заболели 2911 человек - против 2309 неделей ранее.

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