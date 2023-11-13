Кабинет безопасности Израиля закрыл вещание зарубежных телеканалов

Кабинет безопасности Израиля на фоне конфликта, в котором государство противостоит радикальному палестинскому движению ХАМАС, утвердил правила, в соответствии с которыми правительство получило право закрывать вещание иностранных новостных телеканалов.
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