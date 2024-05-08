На участке М12 Москва — Казань построят 10 заправок

На трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани планируется построить10 заправочных станций. В настоящее время ведется разработка проектов станций, некоторые из них уже находятся на стадии строительства, сообщает РБК Татарстан.
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