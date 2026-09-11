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World Aquatics обязала страны гарантировать выдачу виз российским атлетам

World Aquatics обязала страны гарантировать выдачу виз российским атлетам

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обязала страны-хозяйки международных соревнований гарантировать выдачу виз российским спортсменам.

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