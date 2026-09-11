World Aquatics обязала страны гарантировать выдачу виз российским атлетам

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обязала страны-хозяйки международных соревнований гарантировать выдачу виз российским спортсменам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Фон дер Ляйен: фи...
- Экипаж российског...
- Лукашенко заявил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым