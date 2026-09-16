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Домашние роботы могут появиться у россиян через несколько лет

Человекоподобные роботы могут появиться в российских домах уже через три-пять лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов по робототехнике.

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