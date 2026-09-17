Врач назвала 5 ошибок женщин, которые старят их быстрее, чем они думают

Многие женщины ежедневно допускают пять ошибок, которые кажутся безобидными, но на самом деле ускоряют старение, пишет New York Post со ссылкой на врача Робин Берзин.
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