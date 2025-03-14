Принудительная эвакуация людей началась в одном регионе на Украине

Украинские власти начали принудительно эвакуировать жителей Сумской области Власти Сумской области решили принудительно эвакуировать жителей восьми населенных пунктов региона, сообщается на странице обладминистрации в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).
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