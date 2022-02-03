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Псаки: США больше не считают "вторжение" России на Украину "неминуемым"

Псаки: США больше не считают "вторжение" России на Украину "неминуемым"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга для представителей СМИ заявила, что Вашингтон отказался от определения "неминуемая агрессия" в ситуации с якобы имеющимися у России планами осуществить "вторжение" на Украину.

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