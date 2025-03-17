В России таких нет: в Белоруссии начали продавать уникальные Lada Vesta

Необычная версия Lada Vesta в базовой комплектации Life 24 появилась в Белоруссии. Модель получила опции, характерные для более дорогих вариантов: мультимедийную систему с большим экраном, поддержкой сервисов «Яндекса» и дублированием экрана смартфона, а также аудиосистему и камеру заднего вида с динамической разметкой.