В России призвали не наказывать за опоздание на работу из-за плохой погоды. С предложением запретить дисциплинарные взыскания в отношении граждан за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
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