В Госдуме рассказали, есть ли проблемы в российских рехабах

В 2025 году законодателям предстоит решить немало вопросов в сфере здравоохранения. Учебная нагрузка школьников не должна вредить их здоровью, регионы могут получить право регулировать продажу вейпов и сигарет, районные поликлиники — дополнительную поддержку, а социальную реабилитацию людей с алкогольной и наркотической зависимостью продолжат совершенствовать.