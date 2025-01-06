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Парламентская газета

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В Госдуме рассказали, есть ли проблемы в российских рехабах

В Госдуме рассказали, есть ли проблемы в российских рехабах

В 2025 году законодателям предстоит решить немало вопросов в сфере здравоохранения. Учебная нагрузка школьников не должна вредить их здоровью, регионы могут получить право регулировать продажу вейпов и сигарет, районные поликлиники — дополнительную поддержку, а социальную реабилитацию людей с алкогольной и наркотической зависимостью продолжат совершенствовать.

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