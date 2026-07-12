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RT Russia

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Депутат Говырин: про выплаты к школе можно узнать в органе соцзащиты или МФЦ

Депутат Говырин: про выплаты к школе можно узнать в органе соцзащиты или МФЦ

Каждый регион самостоятельно решает, какие выплаты вводить, для каких категорий семей и в каком размере, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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